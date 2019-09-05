Челябинцы не верят в значимость Конституции

Две трети челябинцев не считают, что основной закон влияет на жизнь России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», лишь четверть жителей Челябинска уверены, что Конституция РФ играет значительную роль в жизни страны. Таковы результаты исследования, проведённого социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

В целом, лишь 24,7% респондентов заявили, что Конституция РФ играет поддерживает порядок в стране, определяет права и свободы граждан. Чаще так отвечали мужчины, респонденты в возрасте 18-30 и 31-50 лет, с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности.

Каждый третий опрошенный (33,3%) считает, что Конституция играет незначительную роль в жизни России. Эту оценочную позицию выбирали больше те, кто имеет общее среднее, специальное и неполное высшее образование и уровень материальной обеспеченности ниже среднего.

Первое место занял ответ, что основной закон государства вообще никакой роли не играет, конституция существует только на бумаге, в реальности главные ее положения не исполняются. Этот вариант выбрали 37,3% опрошенных. Чаще остальных это мнение высказывали женщины, респонденты старше 50 лет, а также респонденты с низким уровнем материальной обеспеченности.

«Резюмируя, отметим, что сегодня в обществе не существует абсолютного консенсуса в оценке роли и значимости главного документа страны в её жизни. Однако, неоднозначность суждений и неоднородность общественного мнения – это нормальный процесс. Вместе с тем, полученные результаты говорят о необходимости более детального исследования роли и места Конституции России в жизни страны – вопросов о том, в какой мере Конституция России отвечает потребностям и интересам общества и государства, ориентирована ли на соблюдение конституции властвующая элита России и необходимо ли вносить изменения в основной закон страны», – отмечают организаторы исследования.

Напомним, в июле этого года вновь развернулась дискуссия вокруг Конституции РФ. Внести изменения в основной закон предложил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента предложил расширить полномочия парламента, допустив его к формированию правительства (пока Госдума может лишь согласовать предложенную президентом кандидатуру на пост премьер-министра).

Ранее, в октябре 2018 года о необходимости корректировки основного закона страны заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, предложив, в частности, перейти к двухпартийной системе.

А на этой неделе СМИ узнали, что в Кремле, в зависимости от исхода выборов, не прочь пересмотреть пропорцию депутатов, избираемых по партийным спискам, и депутатов-одномандатников. Доля последних в случае реформы вырастет до 75%, сейчас действует схема 50/50 – из 450 депутатов половина избирается по партспискам, половина – по одномандатным округам. Впрочем, как уточнили два близких к Кремлю источника, данную идею пока серьезно не обсуждали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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