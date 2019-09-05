Челябинск попал в число аутсайдеров по росту населения

Челябинск утрачивает потенциал роста населения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», город уже в ближайшие годы может столкнуться с проблемой падения численности жителей. К таким выводам пришли эксперты Уральской палаты недвижимости, анализируя данные Росстата о демографии крупнейших городов страны на протяжении последних пяти лет.

Напомним, власти Челябинска долгое время упорно отрицали связь экологических проблем и демографической ситуации в городе. Более того, когда эко-активисты заявляли о том, что всё больше челябинцев переезжают в другие регионы, чиновники самодовольно утверждали, что численность населения в городе даже растёт. Например, Евгений Тефтелев в свою бытность мэром сообщал о приросте населения на десятки тысяч. А недавно чиновники мэрии и околочиновные структуры с торжеством приводили данные опроса, согласно которому больше других желание сменить место жительства высказывали отнюдь не челябинцы, а жители Екатеринбурга.

Но желания желаниями, а статистика говорит совсем о другом. Так, в Екатеринбурге с 2010 по 2018 год число горожан приросло примерно на 100 тысяч, вплотную приблизившись к полутора миллионам. В Челябинске же за то же время численность населения увеличилась на 60-70 тысяч человек, едва достигнув 1 миллиона 200 тысяч человек. При этом за последние года три демографическая динамика почти незаметна.

Плюс ко всему, из 20 с лишним процентов увеличения населения Челябинска от силы четвёртая часть приходится на естественный прирост населения. Остальное даёт миграционный прирост. Тут тоже можно было бы говорить о привлекательности города – мол, был бы плох – никто бы не переезжал. Но стоит учитывать, что Челябинск, в основном, пополняется за счет переселенцев из депрессивных территорий области (например, по программе расселения ветхого жилья), а также закавказских и среднеазиатских республик – там ситуация еще хуже, и людям все равно, где жить, лишь бы было на что.

Кстати, если показатели прошедших 5 лет отражают предыдущие заслуги городов, то текущее состояние можно оценить по динамике 2018 года, замечают эксперты. И она заметно отличается. «По итогам 2018 года список аутсайдеров пополнился Челябинском. Очевидно, что в ближайшие годы города столкнутся с проблемой значительного сокращения темпов прироста населения, а некоторые и с ускоренным сокращением. Все это будет отражаться на городской экономике, рынке труда и многих других сферах. Конкуренция городов за жителей и человеческий капитал обострится», – констатируют в Уральской палате недвижимости.

Между тем, попадание Челябинска в число аутсайдеров совпало с резким обострением экологической ситуации в городе: увеличением количества дней с неблагоприятными метеоусловиями и началом строительства Томинского горно-обогатительного комбината.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.09.19

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