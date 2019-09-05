В Челябинской области подростки оседлали грузовой поезд

В Челябинской области школьники устроили «покатушки» на крыше железнодорожной цистерны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на территории станции Челябинск-Главный на крыше цистерны грузового поезда замечены дети.

Прибывшие на место транспортные полицейские обнаружили двух 12-летних подростков.

Как оказалось, на территории железнодорожного перегона «Парк «О» – Парк «А»» станции Челябинск-Главный два школьника зацепились за подножку цистерны приближающегося грузового поезда, а потом залезли на крышу вагона. Таким образом несовершеннолетние проехали несколько километров.

По прибытии состава на станцию Челябинск-Главный подростков на крыше цистерны заметили осмотрщики вагонов и обратились в транспортную полицию.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних в тот же вечер провели с 12-летними нарушителями профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Родители подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.09.19

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