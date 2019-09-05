Южноуральцы неохотно расстаются с мелочью

Центробанк просит южноуральцев вернуть монеты в оборот.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, с 9 по 13 сентября на Южном Урале пройдет акция «Дни приёма монет от населения».

Мелочь, которая копится у южноуральцев, не возвращается в денежный оборот, но при этом нужна при расчетных операциях, например, в магазинах, общественном транспорте, на заправках, сетуют представители ЦБ. «Необходимость проведения акции связана со снижением возврата в платежный оборот выпущенных монет. Так, в первом полугодии в регионе были выпущены в обращение монеты на сумму 48 млн рублей, в оборот же вернулось 24 млн рублей. То есть половина мелочи осела в копилках и кошельках жителей региона», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Сдать накопившуюся мелочь можно в офисах 16 кредитных организаций. Кроме Челябинска, обменять монеты можно в подразделениях коммерческих банков, которые расположены в 19 городах области: Аше, Златоусте, Еманжелинске, Карабаше, Карталах, Каслях, Катав-Ивановске, Копейске, Коркино, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Нязепетровске, Озерске, Пласте, Сатке, Снежинске, Трехгорном и Троицке.

В течение пяти дней банки отменят комиссионное вознаграждение, которое обычно взымается за подобную операцию. Кроме того, за возврат мелочи в денежный оборот можно будет получить памятные монеты. Более подробную информацию о «Днях приема монет» можно уточнить в офисах коммерческих банков региона.

Напомним, акция по приему монеты от населения на Южном Урале проводится во второй раз. В прошлом году от жителей в кредитные учреждения поступило 10 млн 904 тысячи 854 монеты разных номиналов. Общая же сумма обменных монет составила 12 млн 639 тысяч 344 рубля 80 копеек.

Масса всей мелочи, которую жители принесли в ходе прошлогодней акции, составила больше 30 тонн. Такое количество можно упаковать почти в 6 тысяч стандартных мешков для перевозки денег.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.09.19

В Челябинской области подростки оседлали грузовой поезд. / Челябинск попал в число аутсайдеров по росту населения. / Челябинцы не верят в значимость Конституции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»