Челябинские таможенники задержали «Микки Мауса»

Челябинские таможенники не пропустили контрафактный «Mickey Mouse» в Новосибирск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильной группой силового ведомства пресечена попытка ввоза на территорию Российской Федерации детской контрафактной обуви.

Грузовик с товарами, следовавший из Республики Кыргызстан через КПП «Троицк», был остановлен на трассе А-310. В автомобиле таможенники обнаружили детские товары с признаками контрафактности. 2400 пар обуви, маркированной товарным знаком «Mickey Mouse», предназначались для реализации на внутреннем рынке Новосибирска.

По предварительной оценке ущерб, нанесенный правообладателю торговой марки, составил более 3 млн рублей.

В настоящий момент товар изъят и передан полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ.

«С начала 2019 года это уже 14 партия контрафакта, задержанного мобильными группами. За 8 месяцев челябинскими таможенниками выявлено более 70 тысяч единиц фальсифицированной продукции. Сумма ущерба составила более 273 миллионов рублей», – комментирует Денис Соляников, начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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