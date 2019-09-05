В дома южноуральцев пришло тепло

На севере Челябинской области стартовал отопительный сезон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первым муниципалитетом, где запустили тепло, стал Катав-Ивановск. Здесь батареи стали горячими вчера, 4 сентября.

По данным издания «Авангард», сначала отопление появилось у жителей центральной и нагорной частей города. К вечеру потеплело и в других районах города.

Сегодня, 5 сентября, отопительный сезон стартовал в ЗАТО Трёхгорный. Тепло начало поступать в школы и детские сады.

Готовы к запуску отопительной системы в Нязепетровске.

А вот жителям Челябинска пока надеяться на потеплевшие трубы рано. Напомним, решение о старте отопительного сезона муниципальные власти обычно принимают, если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура не превышает +8 градусов. Между тем, в областном центре ожидается потепление: по данным GisMeteo, завтра, 6 сентября, дневная температура достигнет +15 градусов, а к середине месяца столбик термометра доберётся и до +20.

Челябинск, Виктор Елисеев

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