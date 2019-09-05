В Челябинске снова проверят «конгресс-холл Дубровского»

Чиновники областного минстроя готовятся к проверке общественно-делового центра на берегу реки Миасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», 10 сентября министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области планирует начать проверку «законченного объекта капитального строительства» на площадке конгресс-холла «Крылья» на берегу реки Миасс. Соответствующие документы размещены в базе СПАРК. Аудит пройдет до 5 октября.

Чуть ранее, 9 сентября, ведомство намерено начать проверку работ по реконструкции сетей дождевой канализации в границах земельного участка хозяйственного партнёрства «Конгресс-Холл» с выносом коллектора реки Игуменка.

Напомним, на стройплощадке общественно-делового центра до приостановки реализации проекта по указанию врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера были закончены работы нулевого цикла. ХП «Конгресс-холл» потратило на это около 2 млрд рублей. Контракт на работы был заключён с ПО «Монтажник», которое связывают с бизнес-интересами экс-губернатора Бориса Дубровского.

Ранее на стройплощадке специалисты Уральского управления Ростехнадзора выявили ряд нарушений: отметка верха плиты днища пожарного резервуара РЧВ 4 не соответствует проектной отметке, что нарушает требования проектной документации; не выполнены мероприятия, предусмотренные проектной документацией, по геотехническому мониторингу существующих зданий и подземных коммуникаций на период строительных работ; производство строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства осуществляется без оформления акта-допуска между администрацией организации, строящей этот объект, и подрядчиками (субподрядчиками). При этом ведомство отмечает, что за лето нарушения устранены не были.

Кроме того, на днях Контрольно-счетная палата Челябинской области совместно с прокуратурой начала проверку эффективности и законности расходования бюджетных средств на строительстве конгресс-холла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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