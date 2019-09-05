ФНС потребовала обанкротить МУП, обеспечивающий теплом жителей Миасса

Налоговики потребовали признать банкротом МУП, ответственный за теплоснабжение Миасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Челябинской области заявление с требованием признать банкротом МУП МГО «Городское хозяйство» (Миасс). Задолженность предприятия налоговики оценивают в 8,7 млн рублей. Информация о претензиях ФНС появилась в картотеке арбитражных дел.

Предприятие является балансодержателем котельных и тепловых сетей Миасс и занимается производством, передачей и распределением пара и горячей воды. При этом задолжало оно не только налоговикам, но и многим своим контрагентам.

При этом ФНС уже подавала заявление с требованием признать МУП банкротом – в январе этого года. После этого предприятие выплатило долги по налогам.

Между тем, в Челябинской области на этой неделе стартовал отопительный сезон. Иск налоговой службы может стать головной болью для мэрии Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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