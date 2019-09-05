«Не виноватая я!» В прокуратуре сочли, что депутат гордумы Челябинска не хотел обманывать дольщиков

Дело руководителей компании «Речелстрой», оставившей без квартир полторы тысячи дольщиков, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Речелстрой», депутата Челябинской городской думы Андрея Пязока и генерального директора застройщика Сергея Вегельмана. Они обвиняются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

По версии следствия, с 2014года по 2017 год ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 жилых домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» с привлечением денежных средств граждан на общую сумму не менее 2,5 млрд рублей.

Однако, деньги потратили не только на строительство: свыше 617 млн рублей перечислили на расчетные счета лиц и организаций, перед которыми у общества имелись неисполненные обязательства.

«Указанные денежные средства были потрачены на оплату земельных участков, в том числе, не используемых при строительстве жилого комплекса, исполнение кредитных обязательств, финансирование строительства одного дома за счет средств, привлеченных для строительства другого дома, что обусловило нарушение сроков выполнения строительных работ, ввода домов в эксплуатацию и невозможность выполнения обязательств по строительству многоквартирных жилых домов перед свыше 1500 участников долевого строительства», – пришли к выводу в прокуратуре.

Иными словами, собственник и топ-менеджер «Речелстроя» не ставили своей целью хищение средств дольщиков, а лишь неграмотно ими распорядились. Поэтому в итоге решено отказаться от фигурировавшего на начальном этапе следствия обвинения в мошенничестве.

В ходе следствия наложен арест на имущество учредителя (объекты недвижимости, средства на банковских счетах, доли в уставных капиталах), стоимостью около 55 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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