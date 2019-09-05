В мэрии Челябинска официально заявили об отставке Чигинцева

В мэрии Челябинска официально заявили об отставке начальника КУИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об уходе Сергея Чигинцева появилась 23 августа. Тогда в мэрии отставку не подтверждали, заявляя, что чиновник всего лишь уходит в отпуск.

А сегодня начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов сообщил: «Председатель КУИЗО Сергей Чигинцев уволился по собственному желанию. С сегодняшнего дня обязанности председателя исполняет Светлана Шавлова».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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