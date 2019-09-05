«Отвратительно…» Челябинцы жалуются на вкус и запах питьевой воды

Челябинцы жалуются на качество питьевой воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с водой появились примерно неделю назад – челябинцы почувствовали, что у воды из-под крана появился неприятный запах и привкус. Но если на прошлой неделе об этом говорили единицы, то сейчас жалобы ситали массовыми.

«На Северке вода воняет отвратительно. И на вкус – химоза», – пишут в соцсетях. «В Ленинском тоже отвратительная...» «Свердловский проспект – вода воняет, да и на вкус, как нафталин...» «На Сони Кривой вонючая. Умываться противно…»

Жалобы поступают изо всех районов города. Специалисты объясняют запах и привкус цветением сине-зеленых водорослей в Шершневском водохранилище.

Напомним, основным звеном, определяющим качество воды в единственном питьевом источнике Челябинской агломерации, является фитопланктон или микроводоросли. В летний период количество планктона в водохранилище увеличивается с каждым годом. В последние годы доминируют 4 рода цианобактерий, среди них так называемые сине-зеленые водросли. Цианобактерии способны порождать штаммы, которые, в свою очередь, образуют метаболиты (промежуточные продукты обмена), обладающие неприятным запахом. Ряд штаммов способны синтезировать токсины. В администрации города утверждают, что вода их водопровода отвечает санитарным нормам.

Но для того, чтобы цветущую воду привести к нормативу, нужно существенно увеличить количество реагентов.

Отметим, что водоросли перестают цвести при температуре ниже +15 градусов. Так что в скором времени проблем должна решиться сама собой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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