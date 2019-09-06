На Южном Урале похолодает до минус пяти градусов

Синоптики предупредили южноуральцев о ночных заморозках.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 6-8 сентября в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -5 градусов.

В остальном, погода в ближайшие выходные обещает быть облачной с прояснениями. Ночами – преимущественно без осадков. Днём в субботу и воскресенье местами ожидаются небольшие дожди. Температура +5, +8 градусов ночью и +13, +18 – днём.

В Челябинске 7 и 8 сентября также возможен дождь. Температура ночью +6, +8, днём – 15-17 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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