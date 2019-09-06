В Челябинске у большегруза на ходу развалился прицеп

На одной из оживлённых дорог Челябинска фура «потеряла» груз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл вечером 5 сентября на Троицком тракте. Последствия ДТП горожане запечатлели на фото и выложили в социальных сетях.

«Спасибо дорожникам: преодолев кучу неровностей на Троицком тракте или на Меридиане, в прицепе сместился груз, и потом он оказался на дороге. Хорошо, что никто не пострадал. Во всем мире борются с плохими дорогами, а в Челябинске их делают», – прокомментировал фото один из очевидцев.

На фото видно, что тяжёлый груз просто выломал стенки прицепа грузового автомобиля КамАЗ и вывалился на дорожное полотно. В результате ДТП никто не пострадал, однако большегруз заблокировал движение по двум полосам дороге, что привело к образованию пробки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.09.19

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