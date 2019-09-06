В Челябинске алкомаркетов и пивных стало больше, чем продуктовых магазинов

Число алкомаркетов и пивных в Челябинске превысило 2 тысячи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Челябинск стал ярким примером стремительного роста точек продажи алкоголя. Об этом свидетельствуют цифры 2018 года.

Так, число алкомаркетов в столице Южного Урала выросло за год на 35% (до 1,1 тысячи. Если к этой цифре добавить 940 пивнушек (за год приросли на 34%), то количество алкоточек превысит 2 тысячи, что на 11% больше, чем в городе насчитывается продуктовых магазинов и супермаркетов (1,8 тысячи).

При этом эксперты связывают эту тенденцию с ухудшением социального самочувствия горожан. «Реальные располагаемые доходы людей в Челябинске не растут, а цены – наоборот, поэтому там экономят на самых необходимых продуктах. Значит, все настолько удручающе в городе, что люди готовы тратить на алкоголь последние деньги», цитирует «КоммерсантЪ» директора консалтинговой компании Юлию Зырянову.

В поддержку тезиса о социальных причинах роста точек продажи алкоголя говорит и то, что наибольшая их концентрация приходится на спальные районы. Например, в Челябинске лидером по числу алкомаркетов и пивных магазинов оказался расположенный на северо-западе и задумавшийся ещё в советское время как спальный Курчатовский район, где находится 283 точки против 137 в Центральном.

Остаётся лишь добавить, что с реализацией представленного на прошлой неделе проекта генерального плана города эта тенденция, скорее всего, будет усугубляться. Ведь новый генплан предполагает комплексную застройку окраин. Например, предлагается провести реновацию значительной части Ленинского района, построив на месте двух-трёхэтажных домов «свечки» (в ходе публичных слушаний по проекту генплана замначальника комитета градостроительства и архитектуры Сергей Самсонов намекнул, что не видит ничего страшного в строительстве 26-этажных домов).

В то же время, на месте снесенных ветхо-аварийных домов в центре Челябинска власти намерены разбивать парки и скверы, способствуя, среди прочего, росту рыночной стоимости оставшегося здесь жилья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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