Челябинец провалился к соседям по общежитию через потолок

В Челябинске молодой человек провалился сквозь потолок к соседям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром сегодня, 6 сентября, в одном из домов по улице Горького в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

«А у нас с утра человек с потолка выпал... То ли пьяный, то ли в наркотическом опьянении... Вот каково жить в общаге на Горького: люди с потолков валятся!" – написали горожане в одном из сообществ.

По словам жителей общежития, молодому человеку примерно 20 лет. Как и для чего он оказался на чердаке дома, неизвестно. Однако, походив немного по подсобному помещению, он внезапно провалился и упал в комнату, расположенную на верхнем этаже общежития. При этом парень совершенно не отдавал отчёта в своих действиях.

Через некоторое время за «каскадёром» приехал брат и забрал молодого человека с собой.

Жителям же общежития сочувствующие горожане посоветовали внимательнее присмотреться к техническому состоянию перекрытий: не ровен час, может и весь потолок рухнуть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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