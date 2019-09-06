Суд отказался отпускать мэра Чебаркуля из-под ареста

Суд отклонил апелляцию адвоката главы южноуральского города-курорта на арест подопечного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Чебаркульского городского суда в отношении главы Чебаркуля Сергея Ковригина, которым ему продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 октября 2019 года.

В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого настаивал на отмене постановления, – отметили в пресс-службе. – Органами предварительного следствия Ковригин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ («Получение взятки главой органа местного самоуправления»). Постановление вступило в законную силу».

Напомним, 1 марта нынешнего года Сергея Ковригина задержали по подозрению в получении взятки. К задержанию высокопоставленного чиновника привело расследование факта передачи без конкурсных процедур городских коммунальных сетей ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации».

Следователи подозревают, что такое решение Сергей Ковригин принял отнюдь не безвозмездно. Якобы, в благодарность за это собственник компаний оплачивал услуги одного из журналистов, публиковавшего статьи, восхвалявшие действующего мэра и критиковавшие его противников (при том, что претензий к градоначальнику и у местных депутатов, и у горожан было предостаточно).

23 марта градоначальнику предъявили обвинение, озвучив сумму взятки – более 50 тысяч рублей. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест. После этого мера пресечения несколько раз продлялась. Согласно оспаривавшемуся постановлению, домашний арест чиновнику продлили до 23 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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