Суд отказался выпускать из-под стражи чиновника, обвиняемого в получении крупной взятки

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Валерия Читалова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», 29 августа в Челябинске инженер отдела администрации Верхнего Уфалея был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 250 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту. 31 августа Калининский районный суд Челябинска избрал в отношении Читалова меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября 2019 года.

В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого настаивал на избрании в отношении его подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако областной суд оставил первоначальный вердикт без изменения.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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