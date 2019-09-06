Челябинск стал худшим городом-миллионником по качеству работы общественного транспорта

Челябинск стал одним из аутсайдеров рейтинга городов России по качеству работы общественного транспорта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», южноуральца стали хуже оценивать работу общественного транспорта. Таковы результаты исследования, проведённого аналитиками портала недвижимости Domofond.ru, представивших рейтинг 200 городов России по оценкам жителей.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. По сравнению с 2018 годом средний показатель по стране почти не изменился: он снизился лишь на 0,2 балла. Самую высокую оценку городскому общественному транспорту дали жители Тюмени (8,2 балла), самую низкую – респонденты из города Шахты Ростовской области (4,2 балла).

В среднем по стране работу общественного транспорта оценили в 6,6 балла. Разрыв между максимальной и минимальной оценками увеличился и составил 4 балла против 3,3 балла год назад.

Лидером рейтинга стала Тюмень, чей показатель остался на отметке в 8,2 балла из 10 – на 1,6 выше среднероссийской. Второе место занял Северск (Томская область), не участвовавший в прошлогоднем исследовании. Он набрал 8 баллов. Такую же оценку своему городу дали респонденты из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий АО). За год она снизилась на 0,4 балла.

Первые три места в рейтинге аутсайдеров поделили между собой два города Ростовской области (Шахты и Каменск-Шахтинский) и Киселевск, находящийся в Кемеровской области. Все эти города набрали по 4,2 балла – на 2,4 ниже среднероссийского показателя.

При этом в Шахтах оценка упала на 1,8 балла по сравнению с 2018 годом, а в Киселевске – на 1,7 балла, тогда как Каменск-Шахтинский потерял за год не так много – 0,4 балла.

Первое место среди городов-миллионников заняла Москва: столичные жители оценили работу городского общественного транспорта на 7,7 балла из 10. Санкт-Петербург занял третью строчку с показателем 7,3 балла. Казань немного обогнала его и заняла вторую позицию с оценкой в 7,4 балла.

Ниже всего среди городов-миллионеров оценили работу транспорта жители Челябинска – этот город набрал всего 5,9 балла, что почти на балл ниже прошлогоднего показателя. Один из челябинских респондентов в качестве недостатков района указал автобусные маршруты, другой – работу маршрутного такси.

Весьма пессимистично оценивают работу общественного транспорта и жители других городов Южного Урала, попавших в рейтинг. Так, только Миасс попал в первую сотню. Он занял 55 место с 7,1 балла (-0,4 в сравнении с оценками прошлого года). Магнитогорск занял лишь 133 место с 6,4 балла (-0,9). Челябинск расположился на 171 строчке общего рейтинга. Копейск набрал всего 5,7 балла (-0,9). Худший показатель у Златоуста – 5,5 балла (-0,7) и 185 место из 200.

Челябинск, Виктор Елисеев

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