Челябинец объяснил, почему горожане обижена на власть

В Челябинске снова плохо пахнет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшая ночь была не из приятных: двое суток неблагоприятных метеоусловия дали о себе знать. Горожане жаловались на смог, чиновники утверждали, что это обычный туман. К вечеру, если верить официальной информации, условия стали благоприятными, но запах все равно есть – на него жалуются в Ленинском и Калининском районах.

9 месяцев прошло с того момента, когда челябинцы массово явились в городскую администрацию и потребовали разобраться с выбросами. Проблема с места не сдвинулась. «Мы ничего не можем, – заявляют чиновники. – У нас нет полномочий». Но, что любопытно, в те дни , когда в город приезжают высокие гости, воздух в Челябинске чист, прозрачен и свеж. Значит, все-таки могут – и чиновники, и промышленники. Просто не хотят.

Между тем, Челябинском начали пугать обитателей разных неблагополучных уголков России.

Например, жители крымского Армянска, где год назад случилось ЧП – произошло испарение содержимого накопителя кислоты химзавода, и из города пришлось эвакуировать детей – опасаются повторения событий и с тревогой отмечают: в воздухе опять пахнет кислотой. А им отвечают: подумаешь, пахнет… «А вы были в Челябинске?»

Челябинские чиновники считают, что проблема не выбросах, а в плохом пиаре. Как будто от знания того, что загазованность Норильска гораздо выше, чем Челябинска, челябинцам будут легче дышать и больше городиться своим городом.

Именно эту мысль челябинец Илья Шебанов попытался донести в открытом письме врио губернатора Алексею Текслеру (публикуется с сокращениями):

«За последние годы я понял, что живу в состоянии постоянной обиды на власть. Обиды за то, во что она превратила Челябинск ... Обиды за Томинский ГОК, против которого изначально было большинство населения. Сейчас эта цифра составляет 73% населения Челябинска. За то, что его строили и продолжали строить, несмотря на протесты жителей на протяжении сроков трех губернаторов. За то, что планомерно вели работу, даже не задумываясь останавливаться, а на камеру говоря другое. Экологические проблемы появятся не сейчас, а годы спустя. Чиновники, которые принимают эти решения, уйдут. Останутся люди и эти проблемы. Проблемы станут просто новой реальностью города. Как стали реальностью заводы или Коркинский разрез. За ШОС, который должен был быть, но его не будет. Сколько денег было потрачено впустую? Я уже не говорю о том, что это был редкий повод для гордости челябинцам за свой город, которых и этого лишили. За то, что у нас только по официальной статистике 216 из 365 дней в году НМУ (по факту же город в дымке чуть ли не каждый день)…

Вы скажете, что в Челябинске не может быть чистого воздуха, ведь тут заводы. Я скажу: вспомните время при Юревиче. Не было такого, чтобы в городе постоянно пахло выбросами. Я в Челябинске с рождения, но слово «НМУ» выучил только при Дубровском. Если вы скажете, что не только заводы, но и автомобили вносят свой вклад, я скажу: в Москве зарегистрировано 7,2 млн автомобилей, а в Челябинске 400 тыс. И в Москве в центре города воздух свежее, чем в центре Челябинска. Думаю, многие были в Москве и со мной согласятся. В Питере 2,4 млн автомобилей и там тоже воздух свежий. Выбросы – это вопрос того, что позволено и не позволено собственникам заводов. За то, что в глазах всей страны, да и самих челябинцев Челябинск превратился в о̶п̶о̶р̶н̶ы̶й̶ ̶к̶р̶а̶й̶ ̶и̶ ̶с̶ы̶р̶ь̶е̶в̶у̶ю̶ ̶б̶а̶з̶у̶ ̶с̶т̶р̶а̶н̶ы ЖОПУ. За то, что те, кто может и хочет, тупо валит из города. А это, как правило, самые активные жители, которые могли бы двигать экономику и культуру города... Если вы честный человек и правда желаете добра жителям города, прислушайтесь и сделайте все возможное, чтобы в Челябинске не было так стремно жить, как сейчас».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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