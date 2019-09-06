В Верхнем Уфалее выразили недоверие главврачу местной больницы

Депутаты городского собрания Верхнего Уфалея выразили недоверие исполняющей обязанности главного врача городской больницы Елене Поповой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято по итогам анализа качества медицинского обслуживания населения. Депутаты считают, что руководитель медучреждения не предприняла мер для кардинального изменения сложившейся ситуации.

В связи с этим, депутаты обратились к и. о. министра здравоохранения Челябинской области Сергею Приколотину с просьбой принять в отношении Поповой «кадровое решение».

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 06.09.19

Это ожидаемо: глава Банка России предсказала рост стоимости жилья. / «Ниже ожиданий»: Банк России подтвердил – ситуация в экономике негативная. / Глава ЦБ раскритиковала прогноз Минэкономразвития. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»