День города в Челябинске начался с неприятного запаха

День города в Челябинске начался с привычного смога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на неприятный запах жалуются жители Калининского района. Обоснованность их недовольства подтверждают показания датчиков, фиксирующих превышение ПДК по взвешенным частицам. При этом данные приборы не регистрируют концентрацию летучих соединений, которые, в основном и являются причиной неприятного запаха.

Отметим, что НМУ на выходные в городе официально не объявляли. Но дует северный ветер, который практически всегда приносит в Челябинск неприятный амбре. В течение ближайших 3 дней смены направления ветра не ожидается.

Челябинск, Павел Зварзин

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