Представительница уральской порноиндустрии рассказала о финансовой стороне

Порноиндустрия остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей на Южном Урале. И не испытывает дефицита «кадров» – возможность быстро заработать привлекает многих, тем более, что заниматься сексом с кем попало сейчас совсем не обязательно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области активно развивается вебкам-моделинг, построенный на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн видео-чате. Доход вебкам-модели сравним с официальной зарплатой врача. Но, если медикам, чтобы заработать сумму, предусмотренную указом президента, приходится работать на 1,5 -2 ставки и брать ночные дежурства, то для девушек и женщин вебкам-моделинг, как правило, подработка.

О некоторых нюансах этой сферы рассказала журналистам 20-летняя жительница Копейска. Сначала она сама подрабатывала моделью в вебкам-студии и получала 60 – 70 тысяч рублей в месяц. Доход может достигать 200 тысяч.

Но потом девушка занялась вербовкой новых сотрудниц для студии – сначала той, в которой работала сама, а затем ещё нескольких.

«Я просто осталась в хороших отношениях с владельцем студии, в которой сама работала. Затем познакомилась ещё с одним. Для них я ищу моделей. Они платят 100-200 долларов за девочку, которая отработала месяц, – цитирует копейчанку сообщество «Агентство чрезвычайных новостей». Самой модели, по словам инсайдерши, платят от 100 долларов за одну сессию (сеанс).

Чаще всего работать в вебкам-моделинге соглашаются молодые девушки, желающие «по минимуму замарать свою честь, но много на этом заработать». Копейчанка утверждает, что несовершеннолетних на такую работу не берут. А вот верхней возрастной планки не установлено: есть любители общаться и с моделями старше 60 – таких «сотрудниц» жительница Копейска тоже «пристраивала» в вебкам-студии.

По словам откровенной копейчанки, заниматься вебкам-моделингом вынуждает не только нужда или жажда легких денег: довольно часто подобным занимаются девушки из благополучных семей, которым просто хочется новых впечатлений. Правда, интерес к подобной работе проявляют, в основном, жительницы больших городов, в малых боятся огласки, так как закрывать лица во время сессии моделям запрещено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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