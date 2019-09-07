Птицы, ежики, еноты: жителей Канады одолевают пьяные животные

Жители Канады жалуются на пьяных животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитателей Ститсвилла – поселка, расположенного к юго-западу от канадской столицы, одолевают нетрезвые еноты.

Одна из жительниц обнаружила невменяемого зверя у себя на заднем дворе: «Он не мог нормально двигаться. Он тянул лапы, шатался, с трудом вставал. С ним точно было что-то не так», – цитирует женщину CBS. Оказалось, что накануне пьяного енота видела и другая обитательница Ститсвилла: зверек, спотыкаясь, бродил по дорожке, а потом повис на заборе.

Отметим, что обитатели данного района работают, в основном, в высокотехнологической индустрии или в федеральных органах власти, так что сомневаться в адекватности их рассказов нет повода.

По мнению профессора биологии Университета Карлтона Майкла Рунца, животные, скорее всего, переусердствовали, лакомясь ферментированными фруктами. По словам ученого, в этом году в Онтарио (провинция, к которой административно относится Ститсвилл) отмечается изобилие плодов, падающих с деревьев. Под воздействием жары в плодах начинаются процессы брожения, и такая пища действует на животных опьяняюще. Как правило, отметил Рунц, с ферментированными ягодами и крабовыми яблоками «перебирают» птицы, но он знает и о похожих случаях с енотами в Западной Вирджинии, зафиксированных в прошлом году.

«Не пытайтесь дать им кофе и отрезвить их, просто позвольте им идти своим путем, – сказал профессор. – Если вы действительно беспокоитесь о животных, позвоните специалистам».

Добавим, что периодически сообщения о пьяных животных приходят из Германии – там, в основном, «дебоширят» ежики.

Оттава, Ольга Арсентьева

Оттава. Другие новости 07.09.19

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