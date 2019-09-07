День выборов: на Южном Урале избирают губернатора и депутатов

8 сентября на Южном Урале – День выборов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе завершатся 68 избирательных кампаний, будут выбраны 496 должностных лиц и депутатов, в том числе губернатор Челябинской области.
Голосование будет длиться 12 часов с 8:00 до 20:00 по местному времени. Только в Челябинске откроется 452 избирательных участка.
На пост губернатора претендуют пять человек:
- Константин Нациевский (52 года, адвокат «Южно-Уральского адвокатского центра» Челябинской области, выдвинут КПРФ)
- Виталий Пашин (38 лет, депутат Госдумы, выдвинут ЛДПР)
- Алексей Севастьянов (42 года, индивидуальный предприниматель, выдвинут «Гражданской силой»)
- Сергей Смышляев (36 лет, директор ООО «Агентство спортивного менеджмента», выдвинут «Родиной»)
- Алексей Текслер (46 лет, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области, самовыдвиженец).
Параллельно в Челябинске избирают районные советы депутатов, которые сформируют новый состав городской Думы. Предстоит распределить 170 мандатов. За них борются 957 кандидатов.
Выборы депутатов городского Собрания проходят в Трехгорном.
Кроме того, довыборы и выборы идет сегодня в Миассе и 24 муниципальных районах.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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