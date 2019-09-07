День выборов: на Южном Урале избирают губернатора и депутатов

8 сентября на Южном Урале – День выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе завершатся 68 избирательных кампаний, будут выбраны 496 должностных лиц и депутатов, в том числе губернатор Челябинской области.

Голосование будет длиться 12 часов с 8:00 до 20:00 по местному времени. Только в Челябинске откроется 452 избирательных участка.

На пост губернатора претендуют пять человек:

Константин Нациевский (52 года, адвокат «Южно-Уральского адвокатского центра» Челябинской области, выдвинут КПРФ)

Виталий Пашин (38 лет, депутат Госдумы, выдвинут ЛДПР)

Алексей Севастьянов (42 года, индивидуальный предприниматель, выдвинут «Гражданской силой»)

Сергей Смышляев (36 лет, директор ООО «Агентство спортивного менеджмента», выдвинут «Родиной»)

Алексей Текслер (46 лет, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области, самовыдвиженец).

Параллельно в Челябинске избирают районные советы депутатов, которые сформируют новый состав городской Думы. Предстоит распределить 170 мандатов. За них борются 957 кандидатов.

Выборы депутатов городского Собрания проходят в Трехгорном.

Кроме того, довыборы и выборы идет сегодня в Миассе и 24 муниципальных районах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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