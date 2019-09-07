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Воскресенье, 8 сентября 2019, 00:10 мск

Новости Челябинск

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День выборов: на Южном Урале избирают губернатора и депутатов

8 сентября на Южном Урале – День выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе завершатся 68 избирательных кампаний, будут выбраны 496 должностных лиц и депутатов, в том числе губернатор Челябинской области.

Голосование будет длиться 12 часов с 8:00 до 20:00 по местному времени. Только в Челябинске откроется 452 избирательных участка.

На пост губернатора претендуют пять человек:

  • Константин Нациевский (52 года, адвокат «Южно-Уральского адвокатского центра» Челябинской области, выдвинут КПРФ)
  • Виталий Пашин (38 лет, депутат Госдумы, выдвинут ЛДПР)
  • Алексей Севастьянов (42 года, индивидуальный предприниматель, выдвинут «Гражданской силой»)
  • Сергей Смышляев (36 лет, директор ООО «Агентство спортивного менеджмента», выдвинут «Родиной»)
  • Алексей Текслер (46 лет, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области, самовыдвиженец).

Параллельно в Челябинске избирают районные советы депутатов, которые сформируют новый состав городской Думы. Предстоит распределить 170 мандатов. За них борются 957 кандидатов.

Выборы депутатов городского Собрания проходят в Трехгорном.

Кроме того, довыборы и выборы идет сегодня в Миассе и 24 муниципальных районах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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