На одном из УИК Челябинска зависли КОИБ (ВИДЕО)

В Челябинской области начали фиксировать нарушения и сбои в ходе голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 7 сентября поступило сообщение, что в пятницу в здании Дома культуры «ЧЭРЗ», где находятся два избирательных участка, проводилась дискотека для пенсионеров. На дискотеке – около 50 человек. Оттуда избиратели шли на УИКи и голосовали досрочно, без указания уважительной причины, говорили, что их попросили проголосовать. Также избиратели показывали пригласительные на дискотеку и спрашивали, где получить подарок. Члены УИК, как сообщается, давали всем проголосовать, несмотря на возражения ПСГ. На момент фиксации ситуации проголосовали около 15 избирателей и ожидались ещё. На происходящее была подана жалоба в ТИК и вызвана полиция, принявшая заявление о нарушении.

Сегодня утром поступило сообщение, что на участке 778 через полчаса после начала голосования все еще не регистрировали наблюдателей.

В Металлургическом районе на участке 719 примерно в 10 утра зависли оба КОИБ. На участке собралось много желающих проголосовать, сотрудники участка не знали, что делать. Избиратели требовали позвать председателя УИК, им отвечали, что она работает в техподдержке.

Через несколько минут самые нетерпеливые начали рвать бюллетени и уходить.

К 10:10 появилось сообщение, что КОИБ отвисли. Сейчас участок работает в обычном режиме. В облизбиркоме подтвердили: в работе аппаратуры на участке возникла разовая пауза – КОИБ могут перегреваться.

В Златоусте в здании школы №1 повесили портрет одного из претендующих на пост главы региона с надписью «Губернатор Челябинской области».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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