На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей

Избирком рассказал о явке на 12:00.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя. Это 16,07% от числа всех южноуральцев, обладающих правом голоса. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Больше всего проголосовало жители Уйского района (30,57%), Пласта (29%), Варны (25,34%), Катав-Ивановска (25,04%). Более четверти избирателей пришли на избирательные площадки также в Нагайбакском и Нязепетровсском районах.

Ниже всего явка в Златоусте (11,39%) и Курчатовском районе Челябинска (12,51%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.19

Пожилой жительнице Верхнего Уфалея не дали проголосовать на избирательном участке. / В Челябинской области озвучены результаты явки избирателей на 10 утра. / На одном из УИК Челябинска зависли КОИБ (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»