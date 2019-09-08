В Челябинской области озвучили явку на 14 часов

В Челябинской области по данным на 14:00 проголосовали более 700 тысяч избирателей. Явка составляет 26,86%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее активно голосование идет в Уйском и Нагайбакском районах, где на участках побывали уже свыше 40% избирателей, наименьшая активность зафиксирована в Озерске – 21%.

В Челябинске самая высокая явка фиксируется в Металлургическом районе (26, 08%), самая низкая – в Курчатовском (21,55%).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.09.19

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