В Челябинске полиция задержала человека, предлагавшего избирателям деньги

В Челябинске полиция разбирается с попыткой подкупа избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Курчатовском районе на Чичерина, 2.

Как сообщили очевидцы, мужчина предлагал избирателям 1 тысячу рублей, если они отдадут свои голоса названному им кандидату. При этом, по некоторым данным, деньги раздавал представитель штаба кандидата, которого суд снял с выборов.

В областном избиркоме факт задержания подтвердили. «Поймали раздатчика денег, – рассказал председатель комиссии Сергей Обертас. – Может быть, это не связано с процедурой волеизъявления, это компетенция полиции и УИК. Полиция профессионально работает, будет дана оценка всему этому».

Кроме того, член участковой избирательной комиссии №800 сообщил порталу «Карта нарушений на выборах», что рядом с участком заметили машину, из которой велась агитация за одного из кандидатов. «Со слов стоявших рядом людей, предъявившим фотографию бюллетеня за этого кандидата выплачивали деньги. После прибытия полиции машина уехала», – сообщил наблюдатель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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