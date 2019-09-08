В Челябинской области кандидат в губернаторы отозвал всех своих представителей из УИК

Кандидат в губернаторы Челябинской области Алексей Севастьянов отозвал из избирательных комиссий всех своих представителей с правом совещательного голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое решение Севастьянов объяснил тем, что эти люди начали «вести» свою игру.

«Я назначил 195 членов комиссий с правом совещательного голоса. Перед ними была поставлена простая задача – вести наблюдение на выборах губернатора. Сегодня в течение дня мне начали поступать сигналы и поступают до сих пор о том, что эти люди начали работать в интересах разных кандидатов в депутаты районных советов Челябинска. Такая «работа» в чужих интересах меня категорически не устраивает. Кроме того, в ходе проверки мною обнаружено, что ряд описанных нарушений делегированными мною членами комиссий в действительности не имеет места, то есть, они сознательно мешают работе избирательных комиссий и дискредитируют меня, как кандидата в губернаторы. Поэтому я официально отзываю всех своих членов комиссий с совещательным голосом с избирательных участков», – заявил кандидат.

Обсуждая ситуация в соцсетях, горожане заявили, что 195 человек не могут разом оказаться «засланными казачками» и заподозрили Севастьянова в «игре в поддавки».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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