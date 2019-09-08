Явку на Южном Урале поднимают сельские избиратели

По состоянию на 16 часов явка избирателей в Челябинской области составила 33,47%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Уйском районе проголосвали более 50% избирателей. В лидерах также Нагайбакский, Варненский , Пластовский районы (свыше 47%).

Отметим, что высокая явка отмечается, в первую очередь, в сельских районах. В первой двадцатке только 3 города – Карабаш, Троицк и Трехгорный.

Челябинск голосует не активно: в лидеры выбился Ленинский район, но и там показатель ниже среднеобластного – всего 31,85%, на втором месте Металлургический – 31,70%.

Остальные районы областного центра с показателями от 29,95% (Калининский) до 27,89% (Курчатовский) находятся в самом низу южноуральского рейтинга явки. Хуже голосуют только в Озерске – 26,49%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.09.19

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