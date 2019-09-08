Браслетики, водка и 300 рублей: во сколько оценили голоса южноуральских избирателей

В Челябинской области кандидаты и наблюдатели сообщают о попытках подкупа избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ещё несколько нарушений, связанных с подкупом избирателей, зафиксированы на выборах депутатов районных собраний в Челябинске. Об этом сообщает портал «Карта нарушений на выборах».

Так, один из наблюдателей заявил, что у входа в помещение избирательного участка №794 в Центральном районе находятся люди, предлагающие проголосовать за их кандидата за 300 рублей. В Ленинском районе у одного из участков заметили молодых людей, предлагавших за голосование за нужного человека бутылку водки.

А вот в Миассе члены избирательной комиссии на одном из участков вместе с бюллетенем вручали пришедших голосовать браслетики с надписью «Единая Россия», что наблюдатели также сочли подкупом и незаконной агитацией.

Напомним, ранее в Курчатовском районе задержали мужчину, обещавшего платить по 1 тысяче рублей за голос. В Калининском районе заметили машину, пассажиры которой платили деньги людям, предъявившим фотографию бюллетеня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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