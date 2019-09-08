В Златоусте экстренных пациентов больницы лишили права голоса

В больнице Златоуста не все пациенты смогли принять участие в выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», больные городской больницы Златоуста, поступившие в экстренном порядке, не смогли принять участие в Едином дне голосования. Эту информацию подтвердили в территориальной избирательной комиссии города.

В избиркоме уточнили, что речь идёт только об экстренных пациентах, поступивших в медицинское учреждение после 14 часов 7 сентября.

Эта позиция не противоречит избирательному законодательству. В федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», действительно, говорится, что заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения гражданин может подать только «до 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.19

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