На одном из участков в Челябинске подрались члены избиркома

Челябинцы рассказали о драке на одном из избирательных участков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Тракторозаводском районе областного центра, на участке №760.

Информацию о драке распространил избирательный штаб ЛДПР. По словам источника, одного из наблюдателей спровоцировали на драку, после чего его вывела полиция.

В облизбиркоме подтвердили, что столкновение имело место, но по официальным данным, до драки дело не дошло. По словам председателя избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, оба мужчины – члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Причиной стычки послужила различная трактовка законодательства.

Члены избиркома не смогли договориться о порядке голосования граждан, которые имеют временную регистрацию. Один из них настаивал на порядке, действовавшем на предыдущих выборах в Госдуму. Но с того момента произошли некоторые изменения. Вокруг этой коллизии и возник спор. Но на настоящий момент работоспособность УИК восстановлена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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