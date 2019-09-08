Второго тура в Челябинской области не будет

Второго тура губернаторских выборов в Челябинской области, по всей видимости, не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным экзитполов, уверенную победу на выборах главы Южного Урала одержит врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

По одной информации, г-н Текслер, шедший на выбору в качестве самовыдвиженца, получил 72,5% голосов пришедших сегодня на избирательные участки южноуральцев.

Второе место – за представителем КПРФ Константином Нациевским (12,5%). Третьим идет депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.

Экс-омбудсмен Алексей Севастьянов получил 3,3%, лидер регионального отделения партии «Родина» Сергей Смышляев – 3,2%.

По другим данным, Алексей Текслер собрал голоса 73% южноуральцев. Константину Нациевскому отдали предпочтение почти 11% избирателей, Виталию Пашину – 7%. Алексей Севастьянов и Сергей Смышляев получили 3-3,5% голосов.

На данный момент обработано пока 0,15% бюллетеней. В 73% из них отмечен Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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