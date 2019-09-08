В Челябинской области обработано около трети бюллетеней

В Челябинской области обработано 30% бюллетеней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Алексей Текслер на этом этапе набрал 70,70% голосов (по итогам обработки 13% – 71,38%), Константин Нациевский – 11,98% (12,01%), Виталий Пашин – 8,63% (8,27%). У Севастьянова и Смышляева на обоих этапах – меньше 3%.

Что с еще 3,22% обработанных бюллетеней, не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.09.19

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