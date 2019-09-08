На Южном Урале обработано более 71% избирательных бюллетеней

В Челябинской области обработано более 71% избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голоса распределяются следующим образом:

Алексей Текслер – 70,37%,

Константин Нациевский – 11,90%,

Виталий Пашин – 8,92%,

Сергей Смышляев – 2,96%,

Алексей Севастьянов – 2,57%.

Облизбирком на данном этапе оценивает явку на уровне 47,05%. Напомним, по итогам обработки 33% бюллетеней заявлялось о 47,68% проголосовавших, после обработки 51,48% бланков – о 46,52%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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