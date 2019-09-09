С губернатором определились: в Челябинской области озвучены предварительные итоги выборов

Челябинск, Сентябрь 09 Новый День, Светлана Намская) – В Челябинской области озвучены предварительные итоги выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент обработаны 99,83% бюллетеней.

Итоговая явка составила 45,15%.

В губернаторской гонке победил Алексей Текслер, его результат 69,33%. На втором месте Константин Нациевский – 12,01, на третьем Виталий Пашин – 8,83%.

Сергей Смышляев набрал 3,26%, Алексей Севастьянов – 3,22%.

В 2014 году на выборах губернатора Челябинской области явка составила 42,48%. За Бориса Дубровского проголосовали 86,37%. Нациевский тогда набрал 5,25%, Пашин – 4,10%.

Отметим, численность избирателей Челябинской области на 1 июля 2019 года составляла 2 млн 636 тысяч 609 человек. В абсолютных цифрах явка составила 1 млн 190,5 тыс человек, за Алексея Текслера проголосовали около 825 тыс избирателей. Напомним, накануне голосования врио предсказывали более 80% голосов, экзитполы давали от 73% до 77%.

Челябинск. Другие новости 09.09.19

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