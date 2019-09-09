В Челябинске принципиальному отцу отказались выдать свидетельство о рождении ребенка

Жителю Челябинска отказали в оформлении свидетельства о рождении ребёнка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», малыш родился в конце августа, регистрировать его пошел отец. Мужчина предоставил в ЗАГС Центрального района все необходимые документы, но отказался отдать чиновникам справку из роддома, заявив, что это нарушает закон о персональных данных. Но предложил подшить к делу не оригинал, а копию документа.

В ответ сотрудники ЗАГСа заявили: нет справки – нет свидетельства. Ситуация повторилась в ЗАГСЕ Советского района.

«С меня потребовали справку из роддома, я им её представил, то есть показал, как того требует закон. Но сотрудники попытались у меня её изъять, хотя там содержатся персональные данные моих жены и ребёнка. Я учусь на юриста в РАНХиГС и знаю, что по закону они не имеют права этого делать. Я предлагал оставить копию, но мне сказали, что нужен только оригинал. Меня настораживает, что они так сильно хотят заполучить эту справку, – цитирует мужчину 74.ru. – Получается, сотрудники загса незаконно собирают персональные данные, хранят их, обрабатывают и, возможно, куда-то передают».

В ЗАГСе Центрального района заявили, что до сих пор никто не отказывался отдавать справки из роддома. «Это документа выдаётся свидетельство о рождении. Мужчина отказался отдать документ строгой отчётности. Мы же не знаем, какой он преследует умысел. Может, он потом пойдёт с этой справкой и зарегистрирует ещё раз ребёнка в другом загсе. А двое детей в нашей стране – это уже маткапитал», – говорят чиновники.

Мужчина обратился в Госкомитет по делам загс Челябинской области и прокуратуру. В первом ведомстве сообщили, что он может получить свидетельство о рождении ребенка в ЗАГСе Советского района.

Чем закончилась эта история, пока не известно. Обсуждая ситуацию в соцсетях, большинство горожан критикуют принципиального студента: мол, все отдают эти справки – и ничего. Некоторые отмечают, что справка на самом деле не принципиальна. Например, родившие не в больнице такую справку не получают, но свидетельство о рождении ребенка им все равно выдают.

Другие отмечают: «То есть, единой базы в ЗАГСе нет? Раз они переживают, что он два свидетельства получит».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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