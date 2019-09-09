На Южном Урале за неделю зафиксировали три случая бешенства

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости бешенством животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, со 2 по 6 сентября на территории Южного Урала зарегистрированы 3 случая бешенства животных: в поселке Подольский Краснинского сельского поселения Верхнеуральского района, поселке Озерный Полтавского сельского поселения Карталинского района, охотхозяйстве Алексеевское Варненского района.

От смертельного вируса пали собака в поселке Подольский и лисы в поселке Озерный и охотхозяйстве.

Согласно распоряжению правительства Челябинской области на территориях неблагополучных пунктов установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Причем, в поселке Подольский такая территория ограничена улицами Молодежная и Российская.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 36 случаев бешенства животных в 29 неблагополучных пунктах, что на 7 случаев больше, чем за данный период прошлого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.09.19

Челябинская Дума переходит под новый контроль. / В Челябинске принципиальному отцу отказались выдать свидетельство о рождении ребенка. / С губернатором определились: в Челябинской области озвучены предварительные итоги выборов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»