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Понедельник, 9 сентября 2019, 14:34 мск

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Четырех южноуральцев будут судить за заказное убийство бизнесмена

Четверо жителей Магнитогорска предстанут перед судом за заказное убийство предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Магнитогорска. В зависимости от степени участия они обвиняются в организации покушения и покушении на похищение человека, организации убийства, неправомерном завладении государственными регистрационными знаками транспортного средства, краже.

По версии следствия, корни истории уходят в 2012 год, когда два магнитогорца совместно организовали предприятие. Впоследствии между партнерами возникли разногласия, связанные с распределением получаемой прибыли. Несколько раз бизнесмены встречались в суде, пока одному из южноуральцев не надоело выступать в качестве ответчика.

Не желая больше нести убытки, бизнесмен обратился к знакомому с предложением за 850 тысяч рублей совершить похищение и убийство потерпевшего. Тот привлек к совершению преступлений еще двоих соучастников, которые должны были осуществить захват предпринимателя и его убийство.

«Обвиняемые приобрели одежду, схожую с форменным обмундированием сотрудников правоохранительных органов, с целью конспирации своих преступных действий похитили с припаркованного на улице автомобиля государственные регистрационные знаки, которые установили на свой автомобиль и ранним утром 24.05.2018 напали на потерпевшего у подъезда его дома», – рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина оказал нападавшим активное сопротивление и забежал в подъезд дома. Но там его догнали трое соучастников и ножом множество ножевых ранений, от которых магнитогорец скончался.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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