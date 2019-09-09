В Трехгорном «Единая Россия» едва не потеряла большинство в собрании депутатов

«Единая Россия» сохранила в городском собрании Трехгорного большинство всего в один голос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Единая Россия» смогла получить лишь 11 из 20 мандатов в городском собрании депутатов ЗАТО Трехгорный. Таковы результаты состоявшихся вчера, 8 сентября, выборов.

Ещё три депутата будут представлять в муниципальном парламенте партию «Справедливая Россия». Оставшиеся шесть мандатов достались самовыдвиженцам.

Отметим, что в предыдущем собрании депутатов «единороссам» принадлежали 15 мест из 20.

Выборы в представительный орган ЗАТО, как и ситуация в Челябинске, свидетельствуют о падении поддержки «партии власти». Однако, выигрывают от этого не столько представители оппозиционных партий, сколько независимые кандидаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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