Ну, что – выборы закончились? На Южном Урале снова НМУ

В Челябинскую область вернулись НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, объявлены в регионе с 19 часов 9 сентября до 19 часов 10 сентября. При этом, не уточняется, в каких именно городах ожидаются НМУ – то есть, в любой точке Южного Урала, где есть промышленные предприятия в ближайшие сутки возможен смог.

Несмотря на довольно сильный ветер, в Челябинске уже сейчас жалуются на неприятный запах на улицах. Впрочем, в городе дует северный ветер, а это, в последнее время, означает проблемы с воздухом при любой скорости перемещения воздушных масс.

Самое неприятное, что северный ветер будет хозяйничать в Челябинске, минимум, до четверга.

Отметим, что сокращение промышленных выбросов в атмосферу было одним из главных требований южноуральцев к врио губернатора Алексею Текслеру. И вот Текслер избавляется от приставки врио, а ситуация с выбросами остается прежней – предприятия словно замирают на время визита высоких московских гостей или в связи с очень важными мероприятиями, к каковым, безусловно, относятся выборы. А когда все заканчивается, «отрываются» по полной.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.09.19

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