Выбросы есть, а виноватых нет: в Челябинске закрыли громкое уголовное дело о загрязнении воздуха

«Прецедентное» уголовное дело о загрязнении воздуха в Челябинске спустили на тормозах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области прекратило расследование уголовного дела в отношении руководства предприятия «Мечел-Кокс» по факту загрязнения воздуха в областном центре зимой и весной 2017 года. Основания до смешного просты: истек срок давности.

Напомним, первое уголовное дело было возбуждено в феврале 2017 года после того, как в январе-феврале в разных районах Челябинска фиксировалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола – в 3 раза.

15 марта специалисты Роспотребнадзора сделали замеры в Металлургическом районе. Исследование взятых проб показало превышение ПДК нафталина, являющегося маркерным веществом для предприятия ООО «Мечел-кокс», в 42 раза. По итогам проверки в августе 2017 года было возбуждено второе уголовное дело. Но само предприятия вину в загрязнении признать категорически отказывалось.

Руководство ГУ МВД по Челябинской области несколько раз бодро рапортовало, что это первые уголовные дела по факту загрязнения воздуха в России. И не раз намекало, что именно на его примере будет во многом основываться правоприменительная практика «экологических» уголовных дел.

Впрочем, подобные перспективы вряд ли можно было признать радужными. Долгое время об уголовных делах не было ничего слышно. И периодически складывалось впечатление, что вспоминают о нем лишь перед очередной большой пресс-конференцией полицейского руководства или когда региональным властям нужно было продемонстрировать свою непримиримую борьбу с нарушителями экологического законодательства.

Как пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник, полиция явно не торопилась расследовать уголовное дело. Следователи сетовали на нерасторопность экспертизы. Мол, результатов пришлось ждать полтора года, а в итоге в экспертизе даже не указали сумму ущерба (оказалось, что методики определения материального ущерба от загрязнения воздуха в России на сегодня просто нет).

Но обвинение топ-менеджерам «Мечел-Кокса» все-таки предъявили. Однако, потом один из фигурантов разболелся и затянул с ознакомлением с материалами дела.

В итоге, уголовное дело просто закрыли за истечением срока давности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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