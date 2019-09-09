В один из райсоветов Челябинска прошел кандидат с липовым дипломом

На выборах депутатов Тракторозаводского райсовета в Челябинске победу одержал кандидат с поддельным дипломом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», выборы в совет депутатов Тракторозаводского района Челябинска, долгое время считавшиеся самой спокойной избирательной кампанией, закончились скандалом, который может принести крупные неприятности местным «единороссам» и лично Борису Видгофу, самому влиятельному политику муниципального образования.

Дело в том, что победу в одном из избирательных округов одержал «единоросс» Игорь Виговский. Молодой человек прославился задолго до своей победы. Дело в том, что кандидат от «партии власти» сдал в избирком поддельный диплом о высшем образовании.

В связи с этим оппоненты даже требовали снять его с выборов: как-никак, использование липового документа об образовании – уголовное преступление. Но суд счел, что ничего страшного в произошедшем нет и отказался снимать кандидата с предвыборной дистанции.

Были даже предположения, что, мол, не по какому-то умыслу попал липовый диплом в пакет документов (сдавать его было не обязательно), а по забывчивости. Правда, сам Игорь Виговский признался: сдал копию, чтобы мама не узнала об отсутствии у него высшего образования. Честно рассказал, что не помнит уже, когда купил фальшивку, но приобретал, чтобы порадовать родительницу. И если теперь на свет выплывет правда, мама расстроится.

Однако, теперь сердобольность отечественного правосудия может выйти боком и самому победителю выборов, и выдвинувшей его «Единой России». Ведь теперь речь идет не о банальной забывчивости или сыновней заботе. А о самом настоящем уголовном преступлении – использовании поддельного документа. И это после столь громкой кампании по недопуску к участию в выборах кандидатов с уголовной судимостью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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