Главного следователя Южного Урала переводят в другой регион

Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области переезжает в Башкирию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ подписал 7 сентября президент России Владимир Путин.

«Назначить на 5-летний срок …генерал-лейтенанта юстиции Чернятьева Дениса Николаевича руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, одновременно освободив его от занимаемой должности», – говорится в тексте документа, опубликованного telegram- каналом «Силовики».

Денис Чернятьев родился в Тюмени. В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Работал в прокуратуре. В 2007 году назначен первым замруководителя следственного управления СКР по Тюменской области. В 2011 году возглавил управление СКР по Курганской области. В 2013 году переведен в Челябинскую область на пост руководителя регионального управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.09.19

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