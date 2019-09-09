Трижды в одну реку: в Челябинской области определились с министром промышленности

В правительстве Челябинской области решили, кто станет министром промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия по выбору кандидатуры на пост главы министерства промышленности, природных ресурсов и новых технологий Челябинской области поставила на первое место рейтинга Павла Рыжего. Такое решение было принято после финального собеседования, состоявшегося 5 сентября.

Напомним, всего на министерский портфель претендовали 23 человека, однако персоналии не раскрывали. Но еще до старта конкурса именно Павла Рыжего называли главным претендентом на пост главы нового ведомства, вспоминая о его тесных связях с окружением экс-вице-премьера российского правительства Виктора Христенко – одного из наиболее влиятельных выходцев с Южного Урала в Москве.

Грядущее назначение – уже второе возвращение Павла Рыжего в правительство Челябинской области. И третье – в структуры региональной власти.

Павел Рыжий родился в 1959 году в Алдане Якутской АССР. В 1982 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «История», в 1996 – Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал учителем истории, преподавал политэкономику в Челябинском учетно-кредитного техникуме.

В 1990-1997 годах работал в структуре комитета по экономике администрации Челябинской области. В 1997 году ушел в отставку с поста и.о. председателя комитета по экономике в ходе чистки обладминистрации после того, как регион возглавил Петр Сумин.

В течение следующих лет работал генеральным директором СП «Отель Виктория». В 2002 году стал директором по работе с персоналом ОАО «Челябинский цинковый завод».

С этого поста в ноябре 2012 года Павел Рыжий переходит на должность вице-губернатора по социальным вопросам (на сей раз во время «зачистки» команды Сумина сменившим его на посту губернатора Михаилом Юревичем). Впрочем, уже в сентябре 2013 года Рыжего отправляют в отставку – после скандала с пойманным на получении взятки министра здравоохранения области Виталия Тесленко.

Следующий приход в областное правительство был связан уже с губернатором Борисом Дубровским, пригласившим его на должность первого замминистра экономического развития в июле 2015 года. Но и в этот раз Павел Рыжий не продержался и года. В марте 2015 года чиновника отправили в отставку после того, как он неосторожно назвал стратегию социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года «сладким сном» и «красивой книгой», не имеющей ничего общего с реальной жизнью. Произошло это во время заседания комитета по промышленной политике Законодательного собрания Челябинской области. На беду первого замминистра, на заседании присутствовали журналисты, и столь нелицеприятная оценка одного из любимых детищ губернатора в тот же день стала известна широкой общественности. После этого Павлу Рыжему не оставалось ничего другого, как написать заявление «по собственному желанию».

Возможно, кое-кто в политической тусовке Челябинска уже заключает пари насчет того, сколько времени продержится г-н Рыжий на сей раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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