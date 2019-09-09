Копейчанин перевел себе с карт коллег 160 тысяч рублей

В городе Копейске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу средств с банковских карт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратились два местных жителя, 1965 и 1971 годов рождения, с заявлением о краже. Мужчины рассказали, что неизвестный похитил с их банковских счетов в общей сложности 160 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 45-летнего копейчанина, похитившего деньги. Мужчина признался, что работает вместе с потерпевшими. И когда коллеги оставляли свои сотовые телефоны на рабочем месте без присмотра, он с помощью приложения «мобильный банк», перевел с одного счета 104 тысячи , с другого – 56 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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