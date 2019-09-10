В Челябинске назначили руководителя управления капстроительства

Управление капитального строительства Челябинска возглавил Василий Беспалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 сентября управление капитального строительства Челябинска возглавляет Василий Беспалов. Об этом сообщила врио главы города Наталья Котова.

Евгений Беспалов по образованию строитель. Закончил в 2011 году Южно-Уральский государственный университет. Трудовую деятельность начинал в строительных организациях города. После этого трудился в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области и главном контрольном управлении региона. До назначения на должность начальника управления работал замдиректора МКУ «Челябстройзаказчик».

Напомним, начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков был уволен во второй половине августа. Официально контракт с чиновником расторгли по соглашению сторон. Однако, известно, что у Натальи Котовой были к нему серьезные претензии из-за фактического срыва реализации нацроектов. В частности, из-за срыва сроков строительства нескольких образовательных учреждений.

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