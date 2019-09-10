Промахнулись: стоимость рекультивации челябинской свалки выросла на 1 миллиард рублей

В мэрии Челябинска заявили об увеличении стоимости рекультивации городской свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце августа ФГУП «РосРАО», которое осуществляет предпроектные работы на городской свалке, подало заявление в ФАУ «Главгосэкспертиза» (Москва) на проведение экспертизы предпроектной документации. Об этом сообщил замглавы Челябинска по ЖКХ Евгений Крехтунов.

Между тем, в ходе экспертизы сметы выяснилась весьма интересная подробность: ранее неверно просчитали затраты на комплекс работ по рекультивации свалки. Если изначально их стоимость оценивали в 3,8 миллиарда рублей, то теперь речь идет уже о 4,9 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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