Обнаружен механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИДа

Ученые обнаружили механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИДа.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южно-Уральском государственном университете, исследование проводилось сотрудниками ЮУрГУ и института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской Академии наук (ИОХ РАН) в сотрудничестве с учеными из университета Цюриха, университета Северной Каролины, университета Восточной Финляндии и университетского колледжа Лондона.

По словам доктора химических наук, профессора ЮУрГУ Олега Ракитина, препарат исследовался с перспективой использования его в противораковой терапии: «Однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека», – рассказал ученый.

Исследуя противовирусный препарат, ученые установили, что полисераазотистые органические соединения, обладающие высокореакционной связью сера-сера (или сера-селен) могут раскрываться в организме с образованием дитиолов, которые взаимодействуют с атомом цинка, как бы вынимая его из молекулы вируса, и тем самым дезактивируя его. Подобное действие препарата на вирус СПИДа обнаружено впервые.

Плюс в процессе исследований были найдены варианты химических соединений, имеющих высокую антивирусную активность и и при этом не «отравляющих» обычные клетки организма.

«Открыты новые классы гетероциклических полисераазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия», – сообщают в ЮУрГУ, подчеркивая: важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.).

Ученые продолжат исследование действия синтезированных соединений при лечении других заболеваний со схожим механизмом действия.

«В последнее время к нашему консорциуму подключилась группа исследователей из Национального Института инфекционных заболеваний (Рио-де-Жанейро, Бразилия), которая исследует препараты против инфекции Sporotrichosis, которая особенно распространена в Бразилии», – рассказали в вузе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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